BBB 24: Maycon é o décimo quinto participante a deixar a Prova do Líder

O participante Maycon, do BBB 24, deixou a disputa pela liderança na primeira prova do reality show. Pouco tempo depois da sister Alane Dias, o também integrante do time pipoca desistiu da Prova do Líder, após mais de 13 horas. Agora, apenas Marcos Vinícius e Matteus seguem atrás da coroa que garante a imunidade e o poder do voto ao paredão.

VEJA MAIS