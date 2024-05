Elisa Gatti, do ‘A Mãe Musical’, indica três seriados para pensar sobre a maternidade

Com a proximidade de Dia das Mães, que ocorre no próximo domingo (12/05), muitos filhos buscam maneiras especiais de celebrar a data ao lado da figura materna. Uma das opções cada vez mais populares é o tempo de qualidade, onde a cria pode desfrutar verdadeiramente da companhia da mãe sem interrupções ou apegos com o mundo externo. E, nada melhor do que a arte, por meio de filmes ou seriados, para conectar diferentes perspectivas da maternidade, em seus mais variados aspectos, e proporcionando momentos em família.

Pensando nisso, o Grupo Liberal convidou a compositora e cantora paulistana, Elisa Gatti, também conhecida no Instagram como a "A Mãe Musical", para dar três indicações de seriados que marcaram a sua maternidade. Com sua filha Chiara, de quatro anos, como fonte de inspiração, a artista mergulhou na criação de músicas que abordam desde a alegria até os desafios da maternidade.

Desde que Chiara nasceu, Elisa se pegou criando canções praticamente em qualquer instante. A maioria das interações com filha, seja com brincadeiras educativas a músicas em forma de aprendizado, são compartilhadas com seus 431 mil seguidores na rede social.

"A minha maternidade é música. Eu brinco e gosto de falar que o nosso jeito de se comunicar é com a música, que para nós é uma linguagem. Eu e a minha filha conversávamos cantando às vezes. Só que eu não imaginava o impacto que isso teria na vida de tantas pessoas a partir do momento que comecei a fazer canções", disse Elisa.

Segundo a cantora, a primeira indicação dela é a série documental "O Começa da Vida", que pode ser assistido no YouTube, Apple TV e Google Play. "Ela fala sobre os primeiros mil dias da criança, os três primeiros anos, e mostra toda a curva de aprendizagem que acontece nesse período", explicou Elisa. Confira:

Para a artista, assistir durante a gravidez foi uma experiência transformadora, proporcionando aprendizados valiosos sobre os fundamentos da infância e despertando sua criatividade.

"E eu lembro que me impactou muito os ângulos falando sobre o despertar da criatividade, é uma série muito profunda aí que mostra vários tipos de maternidade ao longo do mundo, é um documentário belíssimo", elogiou.

A segunda indicação de Elisa foi a sitcom "Workin's Moms", que pode ser assistida na Netflix. "São várias mães que trabalham, que passam por esses dilemas entre carreira e maternidade, também mostra diferentes jeitos de maternar. Eu também fiz transição de carreira com a maternidade, e assistir esse seriado foi algo que me ajudou muito", afirmou.

Por último, Elisa indicou o desenho/seriado da porquinha Peppa Pig, que também pode ser assistido na Netflix. Para a cantora, a animação revela uma lição de disciplina positiva. A artista destacou a disponibilidade dos adultos na série para compreender o mundo das crianças.

"O pai, o avô, a professora, a mulher que trabalha no correio, a coelhinha lá que faz tudo na cidade, como eles são disponíveis para entender o mundo da criança. Obviamente, tem essa ingenuidade absolutamente exagerada. Mas tem uma beleza que para mim depois quando eu comecei de fato a estudar um pouco mais esses assuntos de educação", finalizou.