Willian Cézar i Christiano: conheça três duplas sertanejas que marcaram a trajetória dos artistas

A dupla sertaneja Willian Cézar i Christiano esteve na Rádio Liberal +, na última sexta-feira (15), para realizar o lançamento do novo single, intitulado "O Álcool Ameniza", que promete conquistar os corações dos ouvintes com uma melodia carregada na sofrência, inaugurando projeto musical da dupla. Os ouvintes puderam conferir a canção em primeira mão, mas ela também está disponível para streaming em todas as plataformas digitais.

Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, Willian Cézar compartilhou que estava animado com o lançamento, revelando detalhes sobre os próximos passos da dupla. "Esse ano estamos preparando grandes novidades, como a gravação de um DVD. Por isso, nós começamos a lançar algumas músicas que estarão esse projeto", contou.

Segundo o artista, a composição de "Álcool Ameniza" é de Juliano, um compositor que mora em Fortaleza, no Ceará. Willian Cézar revelou que quando ele e Christiano escutaram a primeira vez a letra, tiveram uma identificação imediata com o single embalado pela sofrência de um coração apaixonado e saudoso, que desfruta da bebida para amenizar o entristecimento. "Casou bem com a nossa imagem, que o Christiano bebe muito cachaça", brincou aos risos.

Willian Cézar i Christiano comemoram no ano passado 18 anos de carreira. Originários de Goiás e Tocantins, respectivamente, os cantores encontraram no Estado do Pará não apenas um lar, mas também o cenário musical otimista para escrever sua história de sucesso. Eles desembarcaram em Belém para conhecer a região, e o que deveria ser apenas uma mini férias, se tornou um propósito de carreira. Desde então, eles têm conquistado um público fiel e um mercado que não era tão explorado na capital até a sua chegada.

Para construírem seus próprios repertórios, influências musicais não faltaram. William Cézar afirmou que muitas duplas moldaram a carreira ao longo dos anos. Ele indicou as três principais que marcaram a sua trajetória. "Bom, na minha carreira sempre foi Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano, e hoje, eu gosto muito do Zé Neto e Cristiano. São duplas que eu acho que vale a pena escutar", compartilhou.

Questionado as motivações por trás das escolhas, Willian Cézar pontuou que, por ser goiano, teve a influência de escutar sertanejo raiz desde cedo, mas o que atraí mesmo o cantor é o estilo musical. "Eles produzem um sertanejo romântico, o que buscamos basear também em nossas músicas e composições, então, esse estilo é o que nos influência", acrescentou.

Por sua vez, Christiano também compartilhou sua admiração por outras lendas do sertanejo. "Gian e Giovani, João Paulo e Daniel, e Mato Grosso e Mathias. Sem falar que antigamente as músicas eram letras 'balas' mesmo, canções lindas, e fica na mente da pessoa que de lá até hoje ninguém esquece", enfatizou.