'Amor Além da Vida': William Cézar fala sobre projeto social inspirado na ‘bondade’ de Luma Bony

O cantor William Cézar, da dupla sertanejo com Christiano, afirmou ter passado por um momento difícil ao vivenciar o luto da ex-namorada, a influenciadora Luma Bony, vítima de um vídeo íntimo vazado no final de 2022. Em entrevista ao Grupo Liberal, na última terça-feira (27), o artista contou que apesar da ausência da jovem, conseguiu tirar do papel um projeto social que sonharam juntos.

Luma e William César ficaram juntos por um ano, mas na época do caso já tinham terminado o relacionamento. Mas isso nunca impediu o sertanejo de continuar nutrindo admiração e carinho pela influenciadora.

Nas redes sociais, o cantor não esconde o quanto continua amando Luma. Ao Grupo Liberal, Willian Cézar relembrou que eles sempre foram um casal comum, que adoravam trocar declarações. Para ele, a jovem continua sendo a sua inspiração para seguir em frente mesmo diante dos desafios.

“Todas as vezes que me sinto fragilizado, quando muitas vezes não acontece as coisas como eu queria profissionalmente, eu me lembro que ela sempre dizia para não desistir, que era para eu continuar, porque se ela amava a minha voz, com certeza outras pessoas iam amar também. A Luma sempre me motiva, quando fecho os olhos, em minhas orações eu converso com ela”, disse Willian Cézar.

Diante de tanta dor proveniente do luto, o sertanejo afirmou que sempre preferiu guardar os bons sentimentos causados pela ex-namorada. Dentre as lembranças, ele recorda com carinho da humildade e o coração generoso que Luma possuía.

O misto de carinho, amizade e apego à jovem e tudo o que viveram juntos, resultou no nascimento de um projeto social: o “Amor Além da Vida”. Willian Cézar explicou que essa ação social era um sonho de ambos, mas que ele somente tomou coragem de tocar 15 dias após o falecimento de Luma, como uma forma de manter a essência da jovem sempre viva por meio da caridade.

“Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas carentes, e a Luma, era aquela pessoa que gostava de ajudar animais carentes. Ela me ensinou sobre amor e humildade, e é isso que levo adiante mesmo depois da partida dela”, acrescentou o sertanejo sobre a inspiração do projeto.

De acordo com Willian Cézar, hoje, são atendidas em média 1.200 pessoas mensalmente. As ações são feitas de formas voluntárias pelo próprio cantor, que se disponibiliza a levar água, alimento e roupas a quem mais precisa.

“Eu levo nas noites em que tenho folga, distribuo para moradores de rua. Nas segundas-feiras, eu faço ações maiores, onde tem muita gente; nas quintas, as menores”, explicou o cantor.

William Cézar afirmou que também são doados quentinhas, cobertores, lanches e sandálias, mas não há um ponto fixo de atuação do projeto.

"Se eu entrego uma pessoa deitada na rua com fome ou com frio, eu acordo e entrego", acrescentou sobre as entregas serem individuais. As ações também beneficiam animais abandonados nas ruas e são todas custeadas pelo artista.

Quanto ao caso de Luma, Willian César diz confiar muito na “Justiça dos homens, mas sobretudo na Justiça de Deus”. Por mais que saiba que nada trará a moça de volta, o sertanejo diz preferir lembrar da ex-namorada com muito “amor, carinho e humildade”.