Dupla Willian Cézar e Christiano comemora retomada de shows com banda completa

A dupla Willian Cézar e Christiano voltou a fazer shows nas noites de Belém com a banda completa, em maio deste ano, após muitos fãs pedirem aos sertanejos o retorno das grandes apresentações. Por conta das medidas preventivas contra a covid-19, os cantores precisaram desacelerar os projetos e passaram a realizar apenas pockets shows - apresentações musicais pequenas - nos últimos dois anos. Agora, de “cara nova” e com muitas novidades, planejam entregar ao público novos singles. As músicas devem ser lançadas no segundo semestre de 2023.

Iniciada em 2006, a dupla sertaneja tem uma longa trajetória e muitos admiradores. Foi somente durante a pandemia que os artistas se afastaram dos músicos da banda, e passaram a tocar sozinhos o grupo, mas logo perceberam a necessidade de voltar a se apresentar novamente juntos. As primeiras apresentações retornaram no dia 17 de maio. O próximo show está marcado para o sábado (1º) pela Prefeitura de Tomé-Açu, no nordeste paraense.

Em entrevista ao Grupo Liberal, na última terça-feira (23), Willian Cézar contou que estava muito feliz em ver a recepção do público, que abraçou mais uma vez o trabalho dos cantores. Segundo ele, os fãs foram os maiores responsáveis e incentivadores para que o projeto andasse novamente.

“As pessoas sempre agregaram o nome William Cézar e Christiano a grandes eventos, e como estávamos fazendo show apenas no VS, apenas achavam que a gente tinha ‘desistido’ do trabalho, e não foi isso, realmente foi a questão da pandemia. Sempre tivemos cheio de projetos e sonhos”, explicou um dos vocalistas da dupla.

O cantor destacou que ele e Christiano estão sendo abraçados de uma forma “grandiosa”, e que o retorno com a banda sertaneja completa tem sido recebida de forma positiva pelos fãs, como muitos aplausos e carinho do público.

“A nossa agenda está cheia. Fazemos em média de cinco a seis shows por semana. Estávamos sentindo falta dessa grande estrutura, dos grandes shows, grandes públicos”, acrescentou Willian Cézar.

Lançamentos

Com 17 anos de estrada, Willian Cézar e Christiano decidiram dar uma “cara nova” à banda, mas sem perder a “qualidade de sempre”, como exaltou o vocalista. Willian Cézar explicou que, agora, as apresentações estão mais incrementadas, tornando muitas vezes o show agradável ao público, que passarão a ter momentos especiais ao lado dos dois vocalistas.

“A gente está programando para o segundo semestre lançamentos, aquele trabalho de ir para a televisão, rádio”, adiantou o cantor sobre as novidades que virão.

Quanto aos novos singles, Willian Cézar garante que vão lançar em breve, mas por ora pretendem fazer surpresa. Isso porque, a dupla ainda quer trabalhar para “impactar” os ouvintes com as próximas novidades. “O pessoal que acompanha o Jornal O Liberal vai ficar sabendo em primeira mão”, garantiu.