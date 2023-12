Willian Cézar i Christiano celebram 18 anos de carreira no Pará com show épico no domingo

No próximo domingo, 17, Belém será palco de uma celebração especial: os 18 anos de carreira da dupla sertaneja Willian Cézar i Christiano. Originários de Goiás e Tocantins, respectivamente, os artistas encontraram no Estado do Pará não apenas um lar, mas também o cenário musical perfeito para escrever sua história de sucesso. E a data não poderia passar sem comemorações. Por isso, a banda pretende celebrar os anos de estrada em um evento no Manga Jambu, localizado na esquina com a Almirante Wandenkolk, R. Cônego Jerônimo Pimental, no bairro do Umarizal. A produção do evento é da Gravo Entretenimento.

Em conversa com o Grupo Liberal, William Cézar compartilhou suas expectativas para o show de aniversário. “A gente leva muito a sério a comemoração dos nossos aniversários de carreira. Para este, vamos estender a quantidade de tempo de show, presenteando os fãs e amigos, fazendo uma apresentação diferente do cotidiano”, revelou entusiasmado.

O repertório da noite será uma viagem pelas quase duas décadas da dupla, misturando desde clássicos do sertanejo, como “É o Amor”, de Zezé de Camargo e Luciano; “Dormir na Praça”, de Bruno e Marrone; até músicas contemporâneas, incluindo os hits que viralizam no Tik Tok. Além de participações especiais de cantores do segmento.

Uma estrutura do palco diferente, repleta de luzes, LED e efeitos especiais, também está sendo montada, prometendo uma noite diferenciada aos presentes. “Vamos fazer um repertório mesclado, misturado com surpresas e coisas bem diferentes no show”, adiantou o músico. A festa começará às 18h.

Segundo Willian César, a celebração dos 18 anos da dupla não apenas marca a carreira dos artistas, mas também serve como uma homenagem ao público paraense que, ao longo dos anos, abraçou e ajudou impulsionar a carreira dos artistas.

“Gostaríamos de agradecer todo o público, os empresários que foram parceiros, as casas de show, e principalmente aos nossos fãs da região, os meios e veículos de comunicação, que sempre nos receberam com o maior carinho e respeito com o nosso trabalho”, declarou o cantor.

Momentos marcantes

A história de parceria entre William César i Christiano é tão singular quanto o sucesso que conquistaram no Pará. Tudo começou quando a dupla desembarcou em Belém para conhecer a região, o que deveria ser uma mini férias, se tornou um propósito de carreira. Desde então, eles vem conquistado um público fiel e um mercado que não era tão explorado na capital até a sua chegada.

“Eu tinha uma banda e cantava em carreira solo lá em Tocantins, fazia shows do Estado, em Goiás, sozinho. O Christiano tocava na minha banda, ele era tecladista”, contou Willian.

A virada na carreira de dupla ocorreu com o surgimento do sertanejo universitário no interior do Estado. “Nossos shows lotaram de forma gigantesca as casas de show de Belém na época, os ingressos das apresentações acabavam às 15h e era ingresso com valores caros”, relembrou.

Foi uma apresentação na abertura do show do Victor e Léo na capital paraense que tudo mudou. Willian Cézar e Christiano foram convidados a abrir, e utilizaram somente voz e violão para fisgar a atenção do público paraense, que desde o início recebeu carinho dos moradores e admiração por seus talentos.

“A gente contou para 20 mil pessoas, e graças a Deus nem assim fomos hostilizados, o público sempre abraçou nosso projeto”, acrescentou Willian Cézar.

Segundo o artista, o começo não foi fácil. Na época em que começaram a tocar, existem poucas casas de sertanejo e o público gostava mais de pagode. "Hoje o Pará tem inúmeras casas de sertanejo, o público já gosta bastante, quando a gente chegou aqui era muito difícil", observou Willian.

Ao longo dos anos, eles buscaram se reinventar, mantendo a essência do sertanejo clássico, mas abraçando as novas tendências. “Acredito que esse seja o segredo para os longos anos de carreira, se mantendo entre as principais bandas da capital, do Estado”, finalizou.

SERVIÇO

Comemoração de 18 anos de carreira

Willian Cézar i Christiano

Dia: 17 dezembro;

Horário: a partir das 18h;

Local: no Manga Jambu.