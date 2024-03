Eu Recomendo’: Felipe Cordeiro indica trilhas sonoras e fala de sua relação com o cinema

A trilha sonora de um filme é um dos elementos mais marcantes de uma obra cinematográfica. Na história do cinema, há composições inesquecíveis que mudaram para sempre as produções da 7ª arte, as quais são capazes de fazer uma conexão especial entre o espectador e o longa-metragem. Para entender como a visão de um artista paraense se aplica às trilhas sonoras de um filme, o ‘Eu Recomendo’ convidou o cantor Felipe Cordeiro para indicar quais as suas músicas prediletas do cinema.

Demonstrando ser um grande admirador do cinema, o guitarrista listou três trilhas sonoras que marcaram sua vida e estão para sempre no seu coração.

“O filme ‘2001 - Uma Odisseia no Espaço’, do cineasta Stanley Kubrick. A trilha original é feita basicamente por György Ligeti. Eu lembro que quando vi esse filme como um todo e a simbiose com a trilha, o quanto o filme está misturado com a trilha, como um organismo só, me chamou muita atenção, na época, e é uma trilha que até hoje me emociona muito, tem um drama sinfônico muito poderoso”, explica o cantor.

“’Pulp Fiction’, do Tarantino. Tem várias músicas de diversos contextos é uma antologia de músicas muito interessante, ele tem um jeito de fazer filme que muitas vezes parte da trilha sonora, trilha sonora de música de rádio, músicas antigas, músicas contemporâneas, ele mistura tudo e ele faz esse roteiro do filme em cima dessas canções. Isso também dá uma unidade entre a música e a cinematografia, que é bem especial”, destaca Felipe Cordeiro.

O cantor já participou de composições para trilhas dos filmes ‘Serra Pelada’ e ‘O Rio do Desejo’ (Foto: Acervo Galpão)

“O Filme ‘Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, é uma trilha profunda que também traz coisas antigas da música popular brasileira, misturando com coisas contemporâneas e também alguns elementos interessantes junto com a cena, como o uso de sintetizadores, uns instrumentos estranhos dentro do contexto do sertão, então dá uma mistura muito interessante. Eu lembro que o filme começa com uma música do Caetano Veloso na voz da Gal Costa, que é a música ‘Objeto Não Identificado’, o filme começa assim e com a cena especial, bem bonita, bem impressionante”, conclui o músico.

Sobre o tipo ideal de música para um filme, Felipe Cordeiro, afirma que a trilha sonora perfeita precisa ser integrada de forma orgânica, se tornando um só com o que é exibido em cena.

“Acho que a trilha tem que servir ao filme, não no sentido de acompanha-lo, nem de acentuar emoções que já estão presentes, mas a trilha tem que ter a capacidade de virar um organismo só com o filme. Então cada texto do roteiro, cada gesto dos atores, cada fotografia, todo esse ambiente tem que ser a mesma coisa que a música. Os filmes que são melhores, para mim, são os filmes que o cineasta tem a sensibilidade de construir o roteiro junto com a trilha, e não separado. É gravar junto, isso faz com que o filme e a trilha sejam uma coisa só”, destaca.

Ao longo extensa carreira na música, Felipe Cordeiro trabalhou na trilha sonora de algumas produções audiovisuais. O artista paraense destaca dois filmes onde ele participou e contribuiu com composições para a realização das obras.

“Eu trabalhei em dois longas grandes: o ‘Serra Pelada’, de Heitor Dhalia, e recentemente ‘O Rio do Desejo’, de Sérgio Machado. Essas duas experiências foram bem marcantes pra mim. No Serra Pelada, eu trabalhei com Antônio Pinto, que é um dos principais ou o principal compositor de trilhas sonoras de filmes no brasil. A gente criou músicas juntos, gravamos juntos e pensamos coisas juntos. E um processo parecido aconteceu recentemente no ‘O Rio do ‘Desejo, onde eu colaborei na trilha do Beto. Foi muito legal, a gente gravou, produziu, compôs, e trabalhamos pensando tudo junto. Foram muito importantes esses dois filmes”, ressalta o artista.

Cena do filme 'O Rio do Desejo', onde Felipe Cordeiro participou como um dos compositores da trilha sonora (Foto: Divulgação)