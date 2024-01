BBB 24: Vinicius Rodrigues retira a prótese da perna para finalizar desafio na Prova do Líder; vídeo

No segundo desafio da Prova do Líder, durante a madrugada desta terça-feira (09), o paratleta Vinicius Rodrigues, que foi escolhido por Maycon, precisou lidar com um perrengue. Ao cair em uma piscina de bolinha, ele teve que retirar a prótese da perna esquerda para passar por uma piscina de gosma.

Ao terminar a primeira etapa do desafio, que realizada com Beatriz, Vinicius sentou na escada, que finalizava está etapa e retirou a prótese.

A primeira Prova do Líder use alguns desafios na dinâmica. Ela necessita de atenção e agilidade. O líder vai escolher no ao vivo de hoje, a primeira pessoa a ser emparedada.