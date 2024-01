BBB 24: na dinâmica da semana uma pessoa é eliminada na quinta-feira (11)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 24, explicou ao vivo nesta segunda-feira (08), como será a primeira semana do reality.

Com prova do líder e eliminação, apenas duas pessoas estão imunes essa semana: Davi e Isabelle. Os dois foram escolhidos pelo público em votação no site do gshow.

VEJA MAIS

Na primeira prova do líder, iniciada nesta segunda-feira (08), no primeiro dia de programa, participam os 18 participantes anunciados na sexta-feira (05). Na terça-feira (09), um paredão triplo é formado, com os dois mais votados pela casa e um indicado pelo líder.

Na quinta-feira (11), o primeiro participante deixa o BBB 24.

Vale lembrar, que o líder tem o poder do não na próxima prova do líder.