BBB 24: participantes escolhem Raquele, Thalyta e Giovanna para entrarem no reality

Sentados no jardim da casa do BBB 24, MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Vanessa Lopes, Vinicius Rodrigues, Rodriguinho, Wanessa Camargo, Alane Dias, Marcus Vinicius, Leidy Elin, Maycon, Lucas Pizane, Deniziane, Beatriz, Matteus, Nizam, Giovanna, Fernanda e Lucas Luigi decidiram por Raquele, Thalyta e Giovanna para entrarem no reality. A dinâmica ocorreu ao vivo na noite desta segunda-feira (8), durante a exibição do programa na TV Globo.

Carolina, Giovanna Lima, Juliana, Raquele e Thalyta estavam em uma redoma de vidro e precisavam ir até o púlpito se apresentar e responder uma pergunta que estava no envelope.

Isabelle e Davi foram os escolhidos pelo público para entrar no BBB 24, em votação no site do GShow.

O grupo laranja teve como porta-voz o paraense Marcus Vinicius, que votou em Raquele. Nizam, representante do grupo marrom, escolheu Thalyta. Já o grupo cinza, que teve Maycon como porta-voz, votou em Giovanna.