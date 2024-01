BBB 24: Isabelle e Davi são os escolhidos pelo público para entrar na casa do Big Brother Brasil

Isabelle e Davi são os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil a partir desta segunda-feira (8). Eles foram os escolhidos pelo público entre 13 pessoas para fazerem parte do elenco do BBB 24. Ele teve 60,94% da média dos votos, já a sister ficou com 60,22% de média.

Como já passaram pela votação do público, eles já entram no programa imunes, ou seja, os dois novos membros do reality não podem ser votados neste primeiro paredão.

Os dois foram levados para um ambiente reservado, onde receberam a notícia. Aos gritos, a manauara e o baiano, que fazem parte do grupo Pipoca, comemoraram bastante.

A votação foi iniciada no último domingo (7), durante a participação ao vivo de Tadeu Schmidt, apresentador oficial do reality, no programa ‘Fantástico’, onde o público pode conhecer melhor os 13 concorrentes e saber como funcionaria a votação.

Vale lembrar, que agora as 11 pessoas que sobraram, participam de uma nova dinâmica. Ainda vão entrar na casa três homens e três mulheres, deixando cinco pessoas de fora do BBB 24. Carolina, Giovanna Lima, Juliana, Raquele, Thalyta, Caio, Jorge Mateus, Juninho, Lucas Henrique, Michel e Plínio, ainda estão na disputa.