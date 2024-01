BBB 24: Alane Dias é a primeira a entrar na sala do reality; ela fica animada ao ver Marcus Vinicius

Nos primeiros momentos do BBB 24, transmitidos ao vivo na TV Globo, nesta segunda-feira (8), os paraenses Alane Dias e Marcus Vinicius ficaram surpresos e animados ao se encontrar no programa, ainda no jardim. Eles já se conheciam antes de entrar no reality e chegaram a atuar juntos em uma peça teatral. Ambos fazem parte do grupo Pipoca.

Alane foi a primeira a entrar na sala da casa. Ao abrir a porta automática, a sister paraense não resistiu à emoção de "estar na casa mais vigiada do Brasil" e gritou bastante.

Em outro momento, ela foi vista no Quarto das Fadas junto com a tiktoker Vanessa Lopes, a quem não poupou elogios. Ao se apresentar para os companheiros de confinamento, Alane já foi destacando que, no Pará, é chamada de Bruna Marquezine.