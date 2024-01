BBB 24: estreia do reality terá oito novos moradores e Prova do Líder, revela Boninho

Boninho, o Big Boss, já movimentou o primeiro dia de BBB 24, da TV Globo. O programa, que estreia nessa segunda-feira (8), já tem 18 participantes na casa, mas até o fim do dia, serão 26. Além disso, o diretor do reality avisou que ainda acontece a primeira Prova do Líder do BBB 24.

Ele deu a informação durante o Mesacast, programa do Globoplay, ao aparecer de surpresa durante o ao vivo.

"'Tem prova hoje, o bicho, pAra definir o primeiro líder", disse Boninho. O diretor entrou no programa para conversar com a convidada, Suzana Vieira.

Ana Clara brincou: "Spoiler".

O Mesacast exibiu ainda as primeiras imagens dos 18 participantes já.

Vale lembrar, que durante o ao vivo do BBB 24, duas pessoas escolhidas pelo público já entram no programa, elas estão imunes, As outras seis serão definidas pelos participantes em dinâmica.