Puxadinho BBB 24: conheça os homens que concorrem a quatro vagas no Big Brother Brasil

Ao vivo no Fantástico, Tadeu Schmidt abriu mais uma votação para o BBB 24, neste domingo (07). Com 13 participantes, sendo sete homens, o apresentador liberou para o público a escolha de um brother.

O escolhido vai entrar ao vivo na estreia do programa nesta segunda-feira (08), com imunidade no primeiro paredão.

Os outros que não forem escolhidas, participam de uma nova dinâmica, que vai escolher três homens para virarem brothers. A dinâmica será entre os participantes.

A votação também estreia um novo sistema. Com duas opções, o público poderá escolher entre “Voto Único” e “Voto da Torcida”.

Conheça os concorrentes:

- Caio

O baiano tem 29 anos e mora em Salvador. Já trabalhou como modelo e tem dezenas de foto sem camisa nas redes sociais, mas, na intimidade, é bem diferente da imagem que as pessoas costumam ter antes de conhecê-lo: “Não sou esse hétero top, esquece”.

Para o baiano, candidato a uma vaga no programa, o BBB é sua grande chance de ganhar dinheiro e mudar de vida: “Sempre quis entrar pelo prêmio. Quero ganhar, não quero entrar no programa para ser mais um blogueiro”, avisa.

- Davi

Aos 21 anos, o morador de Salvador, se inscreveu para o BBB 24 com um objetivo muito claro. O baiano, que trabalha como motorista de aplicativo, não procura fama, nem publicidade: ele sonha em estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça”, diz o motorista de aplicativos, que se inscreveu pela primeira vez para o reality.

- Jorge Mateus

O dentista de 31 anos, natural de Recife, é um dos candidatos que disputa uma vaga no BBB 24, em busca do prêmio milionário do reality. Fez faculdade de Odontologia por influência do pai, que é militar e também tinha o desejo que o filho servisse o Exército. Hoje trabalha com endodontia, mas não está satisfeito com a profissão.

Seu objetivo é, principalmente, o prêmio, pois acredita que o dinheiro vai ajudá-lo a ter independência financeira. “Todo mês sou expulso de casa. Se até minha família quer me botar no Paredão, imagina quem não é dela. Se eu ganhar a primeira coisa que vou fazer é comprar um apartamento!”, conta.

- Juninho

O motoboy e mototaxista carioca, de 41 anos, se chama Antônio Carlos mas, é conhecido pelo apelido de Juninho. Morador da região central do Rio de Janeiro, começou a trabalhar muito jovem como office boy, mas também já foi arquivista e, depois de formado, contador.

Ao longo da vida também já trabalhou em outras atividades, como vendedor de picolé e lingerie. Candidato a entrar no BBB, ele espera que o dinheiro possa mudar sua vida.

- Lucas Henrique

O carioca de 29 anos, é professor de Educação Física, especialista em Relações Étnico-raciais e mestrando em Educação. Ele escolheu o curso da faculdade para poder dar aulas de capoeira, que pratica desde os 9 anos.

Agora, quer entrar no BBB e ganhar o prêmio para mudar sua vida e servir ainda mais de inspiração para os jovens que têm histórias parecidas com a sua.

- Michael

Professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária, o mineiro, de 33 anos, espera se tornar também participante do Big Brother Brasil. Ele é um dos candidatos a uma das vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Morador de Belo Horizonte (MG), Michel conta que é muito fã do programa e se inscreveu para 11 edições do reality. Caso consiga entrar e vencer o programa, o professor já tem destino certo para a bolada: comprar uma casa, se casar com o namorado, Renato, e aposentar o pai, que trabalha como motorista de caminhão aos 77 anos.

- Plínio

Nascido no subúrbio de Salvador, é designer de joias, de 30 anos, se formou em Administração e já trabalhou em shopping, escola e vendeu café. Sua vida mudou radicalmente quando comprou um lote de esmeraldas no garimpo e vendeu para joalherias. Dono de uma joalheria há oito anos, já fez peças para Viola Davis e Angela Basset.

O baiano quer conquistar o prêmio para ficar rico e ajudar a família. Aventureiro, Plínio entrará na casa com a intenção de fazer aliados, mas acredita que pode fazer amigos: “Sou inteligente e vou saber fazer a leitura do jogo”.

