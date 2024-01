Patrocínios para o BBB 24 rendem R$ 1,2 bilhão para a Globo

O Big Brother Brasil 24 estreia na noite desta segunda-feira (8), mas já é um sucesso de lucro para a Globo, que arrecadou, até o momento, cerca de R$ 1,26 bilhão com cotas de patrocínio comercializadas. As informações são do grupo Meio & Mensagem.

VEJA MAIS

Segundo a revista Meio & Mensagem, 20 marcas serão patrocinadoras do reality neste ano, um recorde que ultrapassa o BBB 23, quando 13 marcas dividiram as cotas principais do programa.

As marcas como Ademicon, Amstel, Chevrolet, Downy, Esportes da Sorte, Hypera Pharma, McDonald’s, Mercado Livre, Pantene, Rexona, Seara e Stone continuam no programa e integram a lista de cotistas/patrocinadores do reality que podem entrar nas cotas Big, Camarote, Top 5 e Brother.

A edição de 2024 terá marcas estreantes no patrocínio do programa, entre elas CIF, iFood e Latam. A empresa de delivery e a companhia aérea já fizeram ações no reality, mas agora serão cotistas pela primeira vez.

Cada marca estará anunciada em determinados setores do reality, mas a Globo ainda não divulgou esses detalhes. Até o momento, sabe-se que Delícia e Nestlé estarão no ‘Tá na Mesa’; Oi estará no Cine BBB’; e Kwai no ‘Turbinada do Líder’. Segundo a Meio & Mensagem, essas empresas já tinham garantido sua participação no programa no final do ano passado.

As cotas de participação das empresas no BBB estão com novos valores. A Cota Big, por exemplo, tem custa R$ 114,407 milhões e permite que a marca seja exibida na TV aberta (TV Globo), TV por assinatura (Multishow) e canais digitais (GShow e redes sociais). Além de ações especiais e inserções nas vinhetas de chamadas.