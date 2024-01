BBB 24: sister do Puxadinho, Carolina Ferreira já ficou com Medina e deu fora em Neymar

A modelo Carolina Ferreira, do Puxadinho do BBB 24, afirmou à produção do reality show que já se envolveu com Gabriel Medina e beijou Éder Militão e Gabigol. Ainda sobre a vida amorosa, a sister contou já ter dispensado Neymar, deixando claro que só tinha interesse em ter o jogador como amigo. Em um comentário nas redes sociais, o camisa 10 do Al Hilal declarou apoio e desejou boa sorte à influenciadora.

"Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei", disse Carolina Ferreira. A amizade, pelo visto, parece ser firme, pois o jogador a apoiou nas redes. "Boa sorte", desejou ele.

Quem é Carolina do Puxadinho?

Apaixonada por esporte e amante de surfe e futevôlei, a modelo e atriz de 27 anos é envolvida com a dança, sabe dançar samba de gafieira, forró, dança de salão, zouk, e até toca pandeiro. Em uma das entrevistas do programa, a jovem disse que tem interesse no cantor Justin Bieber e no global Chay Suede.

Além de Carolina, que pode entrar no reality show nest segunda-feira (8), a edição deste ano também conta com outras duas mulheres que já tiveram um relacionamento amoroso com Medina. O surfista foi casado com Yasmin Brunet e teve affair com a tiktoker Vanessa Lopes, ambas confirmadas no time camarote.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)