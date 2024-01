Zezé Di Camargo defende esposa e diz: 'Não existe briga entre Wanessa e Graciele'

O cantor Zezé Di Camargo negou que exista inimizade entre sua filha mais velha, Wanessa Camargo, e a esposa, a influenciadora Graciele Lacerda. O pronunciamento do sertanejo veio após Wanessa ter sido anunciada como participante do BBB 24 (Globo) e internautas relembrarem as brigas envolvendo a família Camargo.

Zezé comentou em uma publicação no Instagram da colunista Fábia Oliveira, que havia compartilhado uma notícia sobre uma agressão de Wanessa a Graciele. "Fábia, fico triste em ver você anunciar isso da minha família, mesmo sabendo de tudo que você quiser através da minha assessoria e até de mim", comentou.

"Você sabe que não existe briga de Wanessa com a Gra, aliás de nem uma de minhas filhas", disse, citando sua outra herdeira, Camilla Camargo