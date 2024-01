BBB24: candidato do grupo Pipoca ganha mais de 100 mil seguidores em menos de dez horas

A primeira votação do Big Brother Brasil 24 já começou! No último domingo, 7, foram divulgados mais 13 participantes que vão brigar por duas vagas no reality. Poucas horas após o público conhecer os novos candidatos, que foram anunciados oficialmente durante o Fantástico, o número de seguidores em suas redes sociais não parou de crescer.

Entre sete homens e seis mulheres, o público escolhe mais um homem e uma mulher para entrar no time de 18 participantes que já foram anunciados durante o Big Day. O mais curioso foi o baiano Davi, que não tinha Instagram antes de ser anunciado. Ao começar na disputa, ele contava com apenas 50 seguidores, porém em dez horas o candidato a brother da casa mais vigiada do Brasij, já passava da marca dos cem mil seguidores.