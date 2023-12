BBB 24: Boninho anuncia abertura de inscrições para novo reality após Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 2024 ainda nem começou e o Big Boss, Boninho, já anunciou a abertura de inscrições para o novo reality musical que estreará após o BBB. Em seu perfil no Instagram, o diretor de programas da TV Globo compartilhou uma imagem mostrando que o reality tem formulários em vários países como Brasil, Chile, Venezuela, México e Espanha.

VEJA MAIS

“As inscrições continuam para o nosso reality show musical que acontece no segundo semestre de 2024. Se você quer virar uma estrela, vai lá no @gshow reality e se inscreva. Esse é o mapa das inscrições que chegaram até agora!”, escreveu Boninho.

O programa deve envolver convivência, relacionamento e será transmitido 24h por dia, assim como a casa mais vigiada do Brasil. O vencedor também será escolhido pelo voto do público.

Como se inscrever?

As inscrições estão abertas para todas as regiões do Brasil e as vagas são limitadas. Para acessar, basta clicar neste link, ou buscar por ‘Novo Reality Musical’ no site do Gshow. Veja o passo a passo para se candidatar:

1- Preencha todo o formulário;

2- Anexe fotos;

3- Grave um vídeo cantando e, se optar por música estrangeira, não se esqueça de registrar um trecho em português;

4- Grave um segundo vídeo contando sua história de vida, o que gosta de fazer e falando sobre sua personalidade;

5- Procure local claro e silencioso para gravar os vídeos e não trate o áudio;

6- Não vale dublar;

7- Evite cantar à capela;

8- Os vídeos devem ter no máximo 3 minutos;

9- A produção poderá entrar em contato por e-mail, telefone e SMS;

10- O e-mail da produção tem o domínio @castitreach.com. Não compartilhe seus dados pessoais se o endereço do e-mail for diferente!

Novo Reality Musical

Durante o programa, os futuros cantores terão a oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Lá, eles encontrarão de tudo: planejamento no início da carreira; estratégia na criação de músicas; além de desafios durante a convivência e provas de vários estilos e dificuldades.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)