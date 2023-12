Juliette conta que passou dificuldade financeira antes do BBB: 'Perdi tudo'

Juliette abriu seu coração e contou um momento muito difícil de sua vida, antes de vencer o Big Brother Brasil 2021. A advogada, maquiadora e cantora desabafou que durante a pandemia, perdeu tudo que tinha construído e precisou voltar para a casa dos pais, vivendo os três com um salário mínimo.

Durante uma entrevista ao podcast DiazOn, da atriz Carla Diaz, ela confessou, "eu era advogada, tinha lutado muito e conseguido meu espaço, era uma boa advogada. Tinha um estúdio de maquiagem, dividia com as minhas amigas. Conseguia uma renda legal com isso. Eu já estava crescendo na vida com muito esforço. Ai de repente veio a pandemia e acabou com tudo, tive que entregar tudo e não advogava mais. Com seis meses as coisas ficaram muito complicadas e meus me ajudaram com dinheiro. Chegou a um ponto que eu não tinha mais nada", contou.

A Campeã do BBB 23 relatou ainda que precisou voltar para a casa dos pais e os três precisaram viver com o valor da pensão da mãe, que ganhava um salário mínimo. Toda a situação familiar ficou mais delicada porque a mãe de Juliette teve um AVC.

"Eu perdi autoestima, perspectiva, pensava 'meu Deus, trabalhei tanto, perdi tudo, vou ter que começar do zero, se conseguir'. (...) Minha mãe doente, que precisava fazer uma cirurgia no coração. Ela não pedia pegar covid, eu fiquei neurótica. Com poucos meses de entrar no BBB eu vendia um pacote de maquiagem para conseguir me manter e assim consegui um dinheirinho para me manter", relembrou.