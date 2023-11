Juliette desabafa sobre rivalidade feminina após Viih Tube ultrapassar número de seguidores

Juliette desabafou sobre uma rivalidade feminina que estaria sendo incentivada com a também ex-BBB Viih Tube. A postagem da última segunda-feira, dia 6. A cantora foi ultrapassada por Viih Tube em número de seguidores.

Por meio da conta no X - antigo Twitter - a cantora lamentou os comentários de alguns internautas e o incentivo à rivalidade feminina.

"Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né? Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais… Lutando por seus propósitos. Isso importa", escreveu.

Alguns seguidores afirmaram que a situação não tinha relação com rivalidade feminina, mas como a notícia atingiu o ego de Juliette. "Desculpa Ju, mas ficou parecendo que vc ficou incomodada com a Viih Tube te passando. É normal esse tipo de notícia informando as ex-bbbs com maior número de seguidores. Parece que vc não gostou porque feriu seu ego e vaidade", comentou uma pessoa.