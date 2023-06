Juliette exibe looks que custam mais de R$ 50 mil em viagem na Europa

A cantora e ex-BBB Juliette está de férias com as amigas na Croácia, na Europa, e ao longo dos passeios mostrou alguns looks com peças avaliadas em entre R$10 mil e R$ 31 mil. Hoje, 16, a artista postou um story usando uma bolsa da YSL, artigo de luxo. Somando o valor dos looks utilizados recentemente, estão avaliados em mais ou menos R$50 mil.

A bolsa da marca YSL exibida no look de Juliette custa R$10 mil no Brasil. Os óculos de sol da marca Miu Miu custam R$3.100. O conjunto usado por ela, um top com alças e uma minissaia da mesma grife custam juntos R$12.850.

A cantora sempre está com looks impecáveis e está se tornando uma It Girl - mulheres que ditam tendências - e no último dia 31 de maio usou um vestido no valor de R$ 31 mil assinado pelo estilista britânico Alexander McQueen, na 30ª cerimônia do Prêmio da Música Brasileira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

