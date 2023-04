Juliette revela desejo de ser mãe até os 40 anos

Campeã do BBB21 e um dos maiores fenômenos da internet, Juliette Freire revelou em uma entrevista para o jornal O Globo seu desejo de ser mãe. Segundo a artista, "vou adotar uma criança e tenho um plano: até os 35 anos, vou congelar meus óvulos, e até os 40, gerar. Se nada der certo com um cara, pego um amigo que acharia bem foda como pai e pronto. E eu lá tenho cara de quem vai ficar morrendo por homem?", afirmou.

A cantora falou ainda sobre aproximações por conveniência após o BBB. "Acho que qualquer relação tem base de interesse. Mas tenho uma sensibilidade muito aguçada para perceber quando alguém quer trocar conhecimento comigo, energia boa, e quando é oportunismo. Já me distanciei de pessoas famosas e anônimas por causa disso", disparou.

Em relação a vida afetiva, a campeã do BBB21 foi clara. "Não assumi nada sério com ninguém porque não teve. Claro, nesse meio tempo já me apaixonei, me lasquei, fiquei sério. Mas só vou assumir algo quando eu estiver certa daquilo. E o povo inventa demais. É desgastante ter que ficar desmentindo o tempo todo", concluiu a artista.

