MC Mirella processa internautas após ter conteúdos adultos vazados na internet

A cantora e ex-Fazenda MC Mirella surgiu em suas redes sociais para denunciar pessoas que vem vazando conteúdos íntimos seus na internet. A influenciadora, que atualmente produz fotos e vídeos sensuais para plataformas de conteúdo adulto, afirmou que tomará medidas legais para que isso pare de acontecer.

“Isso é crime, você não pode comercializar a minha imagem. Não autorizo, é restrito à plataforma”, declarou Mirella, através dos stories. A funkeira ainda contou que já está mandando notificações judiciais para a lista de pessoas que têm vazado seus conteúdos e avisou: “Se preparem para quando a ação indenizatória chegar”.

“As pessoas não têm bom senso”, continuou ela. “Não sei o que passa na cabeça de vocês. Preparem o bolso porque eu não pego leve”, finalizou.

Na semana passada, a MC havia rebatido algumas críticas que recebeu por vender conteúdos adultos. "Imagina quando ela crescer e ver os pornôs do pai", disse um internauta.

“Não vai. Compro uma escola para ela se possível não se misturar com filho dos outros mal-educados que vão querer fazer bullying com ela. Fica tranquilo que da minha [filha] cuido eu. Tudo do bom e do melhor ela terá, meus sacrifícios são por ela! Tenho certeza que terá orgulho de mim", disparou Mirella.

A influenciadora é casada com o dançarino Dynho Alves e mãe de Serena, de 1 ano.