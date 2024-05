Namorada de Endrick curte comentário com crítica a mãe do atleta Cíntia Ramos

A modelo Gabriely Miranda, namorada de Endrick, curtiu um comentário com críticas à sogra Cíntia Ramos. O comentário foi feito em uma foto publicada pelo mãe do atleta em que a jovem foi recortada da imagem feita nos bastidores do Conversa com Bial (TV Globo).

Cíntia divulgou foto ao lado do marido, Douglas Ramos, e de Endrick. Entretanto, a mãe do atleta editou a imagem para que Gabriely não aparecesse.

VEJA MAIS

Uma internauta se solidarizou com Miranda por ser "excluída e maltratada" por Cíntia. "O menino é um talento, é bonito, ela é linda e aparentemente uma boa pessoa, não consigo ver nenhum problema no relacionamento deles. A mãe do Endrick precisa deixar ele viver a vida dele e entender que independente da escolha que ele faça, ela nunca vai deixar de ser mãe dele. Precisa para com essas alfinetadas em rede nacional, é ridículo e imaturo para uma mulher dessa idade".

Depois Gabriely curtiu o comentário feito, o que gerou grande repercussão. O climão entre Miranda e Cíntia ficou evidente durante o Conversa com Bial, exibido nesta terça-feira (7), em que a jovem, ao ser questionada se pretende ir morar na Europa com Endrick, disse ainda não ter certeza.

A mãe de Endrick decretou que a certeza é que o filho irá para a Europa, independentemente de Gabriely. "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então isso aí é um sonho realizado".

Endrick e Gabriely chegaram até a fazer um contrato de namoro. Os dois revelaram que assinaram um documento com dados pessoais deles, como número de RG.