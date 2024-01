BBB 24: primeira Prova do Líder envolve atenção e resistência dos participantes

A primeira Prova do Líder do BBB 24 começou no programa ao vivo desta segunda-feira (08). O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, explicou como funciona a dinâmica.

Dos 26 participantes, apenas 18 participam. As oito pessoas do Puxadinho não estão na disputa, deles, Davi e Isabelle estão imunes, já que foram escolhidos pelo público.

O líder da semana já vota em uma pessoa nesta terça-feira (09), na formação do primeiro paredão.

Na Prova do Líder, cada jogador terá uma bancada com um botão. No telão vai aparecer uma mensagem de atenção dando início a rodada. Assim que começar, o participante deverá apertar o botão da sua bancada após um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet.

Vale lembrar, que o brother ou sister que apertar o botão antes de um dos três sinais com a rodada iniciada, será eliminado.

O jogador que apertar primeiro deverá escolher um jogador para cumprir um desafio e o último a apertar também deverá cumprir o mesmo desafio. Os dois jogadores deverão se posicionar em cima do alçapão, assim que ele abrir o cronometro irá disparar. Cada jogador deverá atravessar a piscina na sua raia, passando por baixo das traves e apertar o botão da sua bancada.