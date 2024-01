BBB 24: Veja os principais memes que marcaram o primeiro dia do reality show

A estreia do Big Brother Brasil 24 deu o que falar e continua rendendo memes nas redes sociais. Ainda na noite de segunda-feira (8), pouco tempo após o início do programa, os brothers enfrentaram a primeira Prova do Líder e vários momentos da dinâmica divertiram os telespectadores. A modelo Yasmin Brunet, a influenciadora Vanessa Lopes e a vendedora Beatriz Reis protagonizaram alguns dos momentos mais comentados na dinâmica pela liderança.

Yasmin x Beatriz

Diferença nas maquiagens das participantes chamou atenção dos fãs do programa (Reprodução / Globoplay)

Durante a prova, os brothers precisaram se jogar em uma gosma na cor verde. Várias participantes estavam maquiadas e a diferença entre a maquiagem de Yasmin Brunet e Beatriz viralizou nas redes sociais. Enquanto a da modelo seguiu intacta após o "banho", a da vendedora se desfez completamente, deixando o seu rosto borrado pelo rímel.

Vanessa Lopes e o microfone

O apresentador Tadeu Schmidt explicava a dinâmica da prova quando a tiktoker do time Camarote se referiu ao microfone de uma maneira um pouco diferente. "O mike, vai com ele? E mela todo?", perguntou a influenciadora.

O apelido que a sister deu para o acessório fez com que os internautas associassem ao personagem Mike Wazowski, o monstrinho da animação Monstros S/A.

Rodriguinho perdido

A dinâmica da prova deixou vários telespectadores confusos e até mesmo o cantor ficou sem entender como funcionaria o jogo. O resultado disso foi a eliminação do artista, o primeiro a deixar a disputa pela coroa do Líder. Em determinado momento, Rodriguinho chegou a falar para os brothers que não havia entendido que se tratava de uma prova de resistência e acabou quebrando a regra: apertou o botão antes do tempo.

Sem dancinha

Para se distrair e aguentar a prova de resistência, cada brother usou uma tática. A tiktoker Vanessa Lopes fez uma dancinha no estilo que cria para seus conteúdos na rede social, mas não durou muito. Um dos dummies do programa pediu que a influenciadora parasse de fazer os movimentos e se concentrasse no desafio, gerando vários comentários no X, antigo Twitter.

Tranquilidade na prova

A calmaria da cantora Wanessa Camargo também rendeu piadas nas redes sociais. Os brothers tinham que correr o mais rápido possível para apertar o botão e assim continuar no jogo. Ao mesmo tempo, a artista seguia em outro caminho: Wanessa estava totalmente tranquila.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)