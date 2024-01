BBB 24: Wanessa dá detalhes da relação com Dado Dolabella e ex-ator declara: "Coração disparado”

No Big Brother Brasil 24, a cantora Wanessa Camargo falou sobre seu relacionamento com Dado Dolabella. Eles viveram um romance durante a adolescência e, anos mais tarde, após o fim do casamento da filha de Zezé di Camargo com o empresário Marcus Buaiz, resolveram reatar a relação. “Estou muito comprometida”, afirmou.

“Não sou casada, mas quase casada. Porque é um relacionamento muito sério, muito tudo. Vou chorar de novo”, disse emocionada ao lembrar do amado.

Nesta terça-feira (9), o ex-ator se declarou para a cantora, durante participação do programa "Fofocalizando", do SBT. “O Brasil vai conhecê-la sem intermediários, sem fofoca, sem maquiagem, sem produção. Vai ser ela com a essência dela, vai ser lindo. Eu estou com o coração disparado”, elogiou.

Mais cedo, Zilu Godoi, mãe de Wanessa, ficou surpresa ao ver a filha lavando louça na casa do Big Brother Brasil e decidiu fazer uma brincadeira a respeito nas redes sociais. “Gente, é a primeira vez que vi minha filha @wanessa lavando louça! Hahaha. Quem aí se identifica?”, ironizou, enquanto apontava para a TV.