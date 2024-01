BBB 24: Isabelle lança conselho ousado para Yasmin Brunet e diverte web: 'Se quiser, tira a roupa'

Após a formação do 1º paredão do BBB 24, Yasmin Brunet ficou abalada com os cinco votos recebidos pela casa. No momento em que estava triste, a modelo recebeu um conselho no mínimo “diferente” da sister Isabelle, que chamou atenção e gerou muitas reações nas redes sociais.

Alguns Brothers que votaram em Yasmin, incluindo Maycon e Lucas Luigi, justificaram a escolha por a sister ser fechada e não dar abertura para aproximação. Mais tarde, durante uma conversa com Wanessa Camargo, os dois confessaram que se sentiram desconfortáveis na presença da modelo, um problema que estaria relacionado ao corpo dela e as roupas que ela estava vestindo.

Ao sentir a colega de quarto abalada, a sister Isabelle conversou com Brunet e incentivou a modelo a se soltar e não ligar para a opinião dos outros na casa.

“Amanhã, se tu quiser tirar tua roupa e ficar só de calcinha na festa, tu tem que fazer isso e acabou. Sem pensar no que vão falar de você. Porque você tem que viver tudo [...] Se tu quiser amanhã gritar com Maycon, tu tem que fazer isso", declarou a manauara.

Na internet, o conselho surpreendente de Isabelle para Yasmin Brunet gerou muitas reações divertidas. Confira: