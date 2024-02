BBB 24: Rodriguinho declara que terá novos alvos na casa se voltar do Paredão

Durante uma conversa no quarto Gnomo, no BBB 24, o emparedado Rodriguinho afirmou que terá novos alvos na casa, caso volte do Paredão. Ele disse que sabe das intenções de Leidy Elin, e que ela pensou em votar nele.

“Ela pensou exatamente o que aconteceu. Ela pensou que ia indicar alguém, a Leidy. Só que ela queria indicar a Fernanda, só que na cabeça dela a Bia ia colocar a Fernanda, então ela estava com medo do Davi não sobrar para ela indicar. Ela foi me sondar para ver se eu queria que ela me indicasse”, disse o brother.

Para informar melhor os ouvintes, o pagodeiro explicou: “Leidy, eu não tenho medo de ir, não, só que eu não votaria em você agora'. Só que, o que aconteceu: depois que ela saiu, ele me contou que ela foi falar com a Yasmin: 'não sei quem eu voto. Se tiver que colocar, não queria votar no Rodrigo'. Aí a Yasmin falou: 'o Rodrigo falou que queria ir para o Paredão, conversa com ele'. Aí ela foi me sondar", disse o ex-Travessos.

Aliados de Rodriguinho desaprovaram a atitude de Leidy. “Isso é muito feio", respondeu Michel. "É fugir do seu posicionamento", pontuou Pitel.

Refletindo sobre toda a dinâmica da votação, Rodriguinho declarou que terá novos votos se voltar do Paredão. "Hoje ela me falou uma coisa também que eu não sabia. Ela falou que tinha votado em mim lá atrás, lembra disso? Hoje ela falou que votou nesse último que a gente achou mesmo. Ela deixou entender que ela tinha votado na Giovanna. Olha, se eu ficar, vou ter dois alvos. O Davi vai descansar bem", concluiu o pagodeiro.