BBB 24: Quem votou em quem para o Paredão deste domingo? (25/02)

O Paredão deste domingo (25), no BBB 24, colocou na berlinda os participantes Rodriguinho, Bin Laden, Fernanda e Lucas Henrique. O Funkeiro teve sorte e conseguiu se salvar na prova Bate e Volta, ficando de fora da eliminação.

A noite de votação começou com Michel concedendo imunidade para Giovanna. Em seguida, Beatriz, a líder da semana, indicou Rodriguinho, que está pela primeira vez no Paredão.

Após a escolha da vendedora do Brás, Tadeu informou que Isabelle, que havia vencido a Prova do Líder junto com Beatriz, também indicaria alguém direto ao Paredão. A manauara decidiu mandar Lucas Henrique para a Berlinda.

Leidy Elin, que arrematou o poder coringa da semana, teve que escolher mais um participante para ir direto ao Paredão. Ela escolheu Fernanda, que está na Berlinda pela 2ª vez consecutiva.

Para indicar mais um brother à possível eliminação, a casa também precisou votar. Os votos foram realizados da seguinte forma:

Rodriguinho vota em Davi

Lucas Henrique vota em Davi

Davi vota em MC Bin Laden

Pitel vota em MC Bin Laden

MC Bin Laden vota em Davi

Isabelle vota em MC Bin Laden

Giovanna vota em Wanessa

Fernanda vota em MC Bin Laden

Raquele vota em Wanessa

Wanessa vota em MC Bin Laden

Matteus vota em MC Bin Laden

Michel vota em MC Bin Laden

Yasmin vota em MC Bin Laden

Alane vota em MC Bin Laden

Leidy Elin vota em Davi

Com 9 votos, MC Bin Laden foi escolhido pela casa para ser o 4º indicado à Berlinda no Reality.