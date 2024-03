BBB 24: 'Uma colherada de peixe, outra de açaí e tu és feliz pelo resto da vida', diz Alane

Durante uma conversa com o baiano Davi, na tarde desta terça-feira (27), Alane compartilhou detalhes sobre a culinária paraense e despertou o interesse do brother em experimentar os pratos típicos da região amazônica.

A participante paraense explicou sobre o processo de preparo da maniçoba, prato típico do Pará feito a partir da folha da maniva e durante a conversa, Davi perguntou: "O prato principal só é o açaí?". Alane respondeu: Ah, tem muitos. Tem o açaí, o tacacá, o vatapá, o caruru e a maniçoba. Maniçoba é aquela que é feita durante sete dias, tem sete dias de cozimento... da folha da maniva.Todos esses pratos típicos, no Círio de Nazaré, as pessoas se reúnem e comem. É muito bom! Comida é uma das maiores características de Belém, é muito a cara de lá", disse a paraense.

"A planta que é cozida por sete dias e é muito bom, Davi! Tu põe arroz, põe a maniçoba por cima, põe a farinha por cima... Nossa é muito bom! Pato no tucupi também, tucupi é do tacacá, né?! Pato com tucupi com jambu, arroz e farinha é muito bom!" reforçou Alane.

"E tu tem o açaí, da palmeira do açaí, do açaizeiro. Então, tu sobe no açaizeiro, que meu sonho é subir no açaizeiro, pegar e colher o açaí e comer o peixe frito com açaí. É extremamente nutritivo. É muito bom! E aí, a gente põe farinha de tapioca em cima ou a farinha de mandioca mesmo, da baguda, da grossa, gostoso de tomar! É muito bom! Uma colherada de peixe, outra colherada de açaí, e tu é feliz pelo resto da da tua vida!

"Com peixe?", indagou o baiano. "É com peixe, com camarão ou com charque", respondeu a sister. "Açaí com camarão?”, perguntou Davi. "Come o camarão ou o peixe. Aí, às vezes, eu faço uma colherada perfeita, sabe? Açaí com farinha, pego o camarão com farinha de tapioca ou de mandioca. Tu vai amar, Davi!", disse a vencedora do Rainha das Rainhas 2018 . "Eu vou experimentar", afirmou o brother.