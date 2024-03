BBB 24: Michel acusa Bin Laden de ter lhe chamado de 'professorzinho'; entenda

Durante o Sincerão ao vivo no Big Brother Brasil 24 nesta segunda-feira (26), Michel acusou MC Bin Laden de ter lhe chamado de "professorzinho", como forma de desprezo pela profissão do educador de geografia. O participante "Pipoca" alega que durante uma discussão o cantor usou a profissão no diminutivo como forma de ofensa.

"Teve uma confusão entre eu e o Bin, em que ele só queria gritar. E, nesse momento, só de gritar, ele falou uma coisa que eu acho que transcende o jogo, que me afetou muito. Foi quando ele me chamou de 'professorzinho'. E aí, se eu fosse um engenheiro ou médico, será que ele teria essa mesma posição? Então, acho que foi para me alfinetar e me diminuir na minha carreira de 8 a 9 anos que eu tenho de professor", disse Michel ao apresentador Tadeu Schmidt, em explicação sobre quem ele queria fora do jogo e o porquê.

VEJA MAIS

Após o fim da dinâmica, Bin Laden, que não gostou nada do que ouviu, chamou Michel para conversar e se defendeu da acusação.“Michel, eu te chamei de professor de História”, disse o funkeiro. “Eu até te corrigi. Não, Geografia”, afirma Michel. “Falei professor de História porque você inventa história”, explicou.

Bin Laden ainda disse que Michel o coloca em risco de ser bastante criticado fora do programa por tirar a fala de contexto. “Jamais eu ia diminuir sua profissão porque tem pessoas lá fora que eu nunca faria isso. Quando você se posiciona a falar isso daí, você está me pondo em risco de ser cancelado lá fora, porque eu não falei isso e está gravado”, destaca o funkeiro.

Treta antiga

Então, o professor de Geografia questionou o motivo dele ter ficado nervoso durante a discussão. O funkeiro cita o caso sobre ele ter espalhado para os outros participantes que Davi estava doente e que, por este motivo, Lucas Henrique não colocaria ele direto no Paredão. “Você falou que fui eu que falei no quarto e eu falei: ‘Gente, eu não falei’. Eu fui perguntar para o Buda. (…) O Buda ficou estranho comigo”, diz MC Bin Laden.

“Se eu tiver errado disso aí, eu assumo meu erro”, declara o professor. O público, por sua vez, resgatou o momento da discussão dos dois e, que confirma, na verdade, que Bin Laden usou o termo “professor de História”. Assista:

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)