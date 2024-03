BBB 24: como Pitel e Fernanda reagiram à saída de Rodriguinho?

Rodriguinho foi eliminado com 78,23% dos votos no Paredão de ontem, enfrentado com Fernanda e Lucas. Ao ouvir o anúncio da saída do BBB, o pagodeiro se levantou do sofá e abraçou seus aliados. A eliminação do artista deixou as sisters Fernanda e Pitel chateadas e a dupla chorou ao se despedir do músico, que deixa o reality show no primeiro paredão.

As duas amigas de Rodriguinho choraram e ficaram bastantes chateadas na hora de dar tchau ao colega do quarto Gnomo. Na hora, o pagodeiro pediu para a dupla não chorar por isso. "Foi um prazer enorme conhecer e estar aqui com você", disse Fernanda. "Vamos nos ver muito lá fora!", prometeu o músico.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)