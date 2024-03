BBB 24: Saiba qual o tema e que horas começa a Festa do Líder de Beatriz

No Big Brother Brasil 24, Beatriz terá a festa do Líder nesta quarta-feira (28). A participante "Pipoca" ganhará o evento com tema pré-selecionado antes de entrar no programa após decisão com Isabelle, com quem fez dupla na prova do Líder, sobre quem ficaria com a liderança e os mais de R$ 42 mil acumulados durante a dinâmica.

A festa do Líder de Beatriz será sobre camelô. Desde o início do programa, a sister vem falando que deseja mostrar os detalhes da vida de trabalhadora de comércio na casa mais vigiada do Brasil.

A decisão de quem ficaria com a liderança e a festa foi motivo de impasse até os últimos momentos entre as sisters. Assim como Beatriz, Isabelle também queria bastante o evento para mostrar ao Brasil a cultura do Amazonas, sobretudo o Festival de Parintins, onde ela é Cunhã-Poranga do Boi Garantido. Mas, ao serem questionadas por Tadeu Schmidt, as duas entraram em acordo e Beatriz ficou com a liderança e Isabelle ganhou o dinheiro e o poder de indicação do paredão, onde mandou Lucas.

Que horas começa a festa do Líder de Beatriz?

Na programação da Globo, o BBB 24 começa às 22h25 (horário de Brasília). Como de costume, a festa é liberada no final do programa. Os telespectadores podem curtir o momento assistindo pela TV ou pelo Globoplay (somente assinantes).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)