BBB 24: Beatriz planeja sua festa do líder e Isabelle rebate: 'Maninha, amanhã a gente conversa'

Beatriz e Isabelle venceram a Prova do Líder em dupla do BBB 24. As sisters terão que decidir quem será a Líder da semana e quem ficará com o prêmio em dinheiro de R$ 44,2 mil. Enquanto a decisão final ainda não foi tomada, Beatriz já demonstra empolgação com a possibilidade de liderar a casa e até começou a planejar sua festa.

VEJA MAIS

Enquanto todos comemoravam na piscina, a sister mencionou a ideia de fazer uma festa com o tema "barracas e camelôs". "A gente vai ter uma festa de quê? Barracas, camelô...", questiona Leidy.

"As barracas vem aí", responde Beatriz, confirmando o tema da festa. "Bia, mais 12 dias de Big Brother Brasil", acrescenta Leidy, lembrando que a líder estará imune.

Isabelle, que também tem o direito de liderar a casa, encerrou a conversa e afirmou que prefere conversar com Bia antes de oficializar a decisão. "Maninha, amanhã a gente conversa. Vamos comemorar e comer alguma coisa?", propõe a manauara, cortando o assunto.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)