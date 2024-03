BBB 24: Beatriz leva 'bronca' por subir no palco durante o show de Xande de Pilares

As sisters Yasmin e Beatriz cometeram infrações graves dentro do BBB 24 e foram chamadas ao confessionário na tarde desta quarta-feira (28). A vendedora subiu ao palco durante o show de Xande de Pilares e infringiu uma das regras. Logo depois de individualmente saírem do espaço, a produção do programa reforçou o alerta e deu um aviso geral sobre a importância de seguirem as normas do reality show.

Ao deixar o confessionário, a vendedora do Brás explicou o motivo do alerta. "Fiquei perto do palco", disse Bia, se referindo à última festa, quando ela subiu na estrutura que ficava próxima ao cantor. "Da próxima me ouve. Eu sei que é fã, mas regras são regras", reforçou Leidy.

Minutos depois, uma voz da produção deu um aviso a todos os confinados da casa mais vigiada do Brasil. "Atenção todos. Para encerrar o assunto. Infringir quaisquer regras do programa, das quais vocês conhecem bem, deliberadamente de propósito, é passível de eliminação. Fim do assunto. Sigam o jogo de vocês!."

Yasmin também foi convocada ao confessionário por volta das 15 horas. A sister planejava levar toda a casa para o "Tá Com Nada" realizando punições ao longo do dia e também recebeu uma "bronca" de Boninho. "Esquece tudo", disse a modelo aos amigos.

