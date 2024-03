BBB 24: Rodriguinho reage a vídeo que mostra sua fala sobre corpo de Yasmin Brunet

Depois de ser eliminado do BBB 24 com Eliminado com 78,23% da média dos votos, a participação de Rodriguinho no reality chegou ao fim. Seguindo o cronograma de atividades que ocorrem após a eliminação, o cantor participou do Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, programa onde ele teve que reagir a alguns vídeos, inclusive os que mostraram suas falas negativas sobre o corpo de Yasmin Brunet.

A entrevista começou leve, primeiro mostrando VTs de cenas divertidas do ex-Travessos, incluindo a sua forte amizade com Pitel, uma de suas principais aliadas dentro do jogo. Rodriguinho expôs o que sente pela sister.

"A Pitel, ela lembra... Ela é um mix dos meus filhos, sabe? [...] Eu tive uma relação com ela como filha, mesmo. Eu tinha um protecionismo com ela, até porque, no início do jogo, ela foi muito atacada", explicou.

Em seguida, foi exibido para o ex-BBB vídeos onde ele aparece falando de forma negativa sobre o corpo de Yasmin Brunet, um dos momentos mais criticados de Rodriguinho pelo público que assiste ao reality. Ao conferir a cena no VAR, ele desconversou afirmando que não lembrava de ter participado do papo.

"Esse meu comentário, não foi um comentário para desvalorizar ela, jamais".

Os apresentadores também comentaram os momentos onde o cantor fez comentários depreciativos sobre a alimentação de Yasmin Brunet. Vídeos nas redes sociais viralizaram nas diversas vezes onde Rodriguinho falava mal dos hábitos alimentares da modelo.

Em sua própria defesa, o pagodeiro afirmou que só falava aquelas coisas porque a própria sister também comentava. "Virou uma brincadeira entre nós", respondeu.

Apesar de não parecer arrependido de sua participação, Rodriguinho pediu desculpas pelas ações cometidas dentro do reality. "Se eu errei, desculpa. Nunca foi minha intenção magoar ninguém lá dentro. Nunca foi minha intenção ofender ninguém lá dentro", disse.