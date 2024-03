BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta (28/02)? Reflexões, ressentimentos e brothers de luto

A madrugada de quarta-feira (28) no BBB 24 foi marcada por fortes emoções após a décima eliminação do reality. O cantor Rodriguinho deu adeus ao jogo com 78,23% dos votos, deixando seus colegas de confinamento abalados. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Carapuça serviu?

O discurso de Tadeu Schmidt para Rodriguinho gerou reflexões entre os brothers. A frase "Será que vale a pena ser um leão apenas dentro do quarto, como muitos pensam? Ou é preciso partir pro cara a cara?" causou debate. Michel relembrou a citação e Pitel opinou: "Eu acho que foi indireta para muita gente da casa".

"Para mim, serviu como carapuça bonita", disse Wanessa. Já Raquele discordou: "Para mim, até que não". Fernanda também negou se sentir atingida, mas Wanessa confessou irritação com alguns colegas. "Tem coisas me irritando que eu estou quietinha, quietinha... só a hora que eu vou explodir aqui", disse a cantora.

Sister incomodada

Isabelle revelou a Davi seu desconforto com Fernanda. Ela evitou se aproximar da sister em um determinado momento e explicou: "Eles foram lá naquele lado. Estavam Yasmin, Wanessa, Fernanda estava lá, estavam parabenizando ela. Não fui lá. Não sei, não me sinto...". Davi completou: "Confortável?". "À vontade", disse Isabelle.

"Mas tu não fala com Fernanda?", questionou o brother. "Bem pouco. Não confio. Um dia ela fala comigo, outro dia ela não fala, só fala se eu falar. Acho isso estranho, sabe? Não sei, não sei viver isso", desabafou a manauara.

Brother rejeitado em quarto

No Quarto Fada, Lucas Henrique cogitou se mudar para o Quarto Gnomo por causa de Davi. Com a saída de Rodriguinho, o quarto ficou com uma cama vazia. No entanto, o brother foi rejeitado pelos atuais moradores.

"Não, que você disse o que? Que lá você tinha mais chance de ganhar. Fique lá, agora você não volte mais não", disse Pitel. "Ninguém quer. Já estou sabendo que ronca igual um trator lá", reforçou Fernanda. Lucas questionou quem levou a informação para Fernanda, e a confeiteira disse ter sido Alegrete, imitando o ronco do brother.

Gnomos de luto

Após recusarem a estadia de Lucas no Quarto Gnomo, Fernanda e Pitel declararam luto e "velavam" a cama de Rodriguinho. As sisters usaram este argumento para que Lucas Buda saísse da cama que era do pagodeiro.

"Hoje ninguém vai dormir. Ninguém vai dormir na cama do Rodrigo hoje não. A cama dele vai ficar sem ninguém, a gente está de luto", disse Pitel. "O cara morreu?", questionou Lucas Buda. "Para o jogo, morreu. Todo mundo que passou por aquela porta morreu para o jogo. A gente está de luto, e esse é o lugar dele que a gente está velando. Por favor, saia em respeito ao defunto", pediu a sister.

Lucas Buda se deitou na cama, ignorando os pedidos de Pitel. "Você pode velar", disse ele. "Sem você em cima dele", rebateu a sister. "Eu não estou em cima dele", respondeu Lucas, sorrindo. "Está em cima da imagem que eu tenho dele. Saia", pediu Pitel novamente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)