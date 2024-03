BBB 24: Rodriguinho é o décimo eliminado do programa

O Paredão desta terça-feira (27) foi concluído com a eliminação de Rodriguinho, que saiu do Big Brother Brasil 24 com 78,23% dos votos. Ele enfrentou a berlinda com Lucas Henrique e Fernanda, que seguem na disputa.

VEJA MAIS

Lucas Henrique foi o segundo mais votado do Paredão, com 14,82% dos votos. Já a loba, Fernanda, nem chegou perto de ser eliminada e recebeu apenas 6,95% dos votos.

Após a saída do cantor, ele rodou a roleta da dinâmica, que aumenta o prêmio, e somou mais R$ 350 mil no valor do final do reality. Na manhã desta quarta-feira (28), Rodriguinho participa do café da manhã no programa Mais Você.