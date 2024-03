BBB 24: ‘Casa de Vidro’ é instalada em shopping e anima público sobre repescagem; entenda

Uma "Casa de Vidro" instalada em um shopping do Rio de Janeiro criou rumores sobre a possibilidade de repescagem para os eliminados do Big Brother Brasil 24. Tudo começou quando uma patrocinadora oficial do reality show divulgou uma foto misteriosa de um espaço envidraçado, bastante semelhante à "Casa de Vidro" do BBB, onde o público escolhe quem vai entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo a Globo ao colunista Gabriel Perline, do site iG, o espaço, na verdade, se trata apenas de uma estratégia de marketing. A emissora disse que o espaço foi uma ação de uma empresa de telefonia que patrocina o programa. A Globo revelou ainda que não tem previsão de trazer nenhum eliminado de volta à edição deste ano.

"Trata-se de uma ação de uma das marcas patrocinadoras do BBB, mas que não tem relação com dinâmicas previstas para acontecerem no programa", informou a emissora em nota.

Nas redes sociais, a patrocinadora ainda brincou com a possibilidade da "Casa de Vidro": "Tô sabendo que uma casa envidraçada misteriosa apareceu no meio de um shopping no Rio de Janeiro. [...] Quem você gostaria de ver aí dentro?". Nos comentários do post, os internautas deixaram suas observações. "Se for repescagem tragam de volta o Marcus, foi muito injustiçado", comentou uma. "Imagina o Rodriguinho voltando? Seria um castigo para ele (risos)", escreveu um segundo internauta. "A Anny e o Marcus", respondeu uma terceira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)