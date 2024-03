BBB24: Após fim da Festa do Líder, Beatriz chora e agradece aos 'únicos que ficaram até o fim'

Após o fim da Festa da Líder no BBB 24, a dona da festa, Beatriz chorou no Quarto do Líder junto com os amigos. A líder recebeu o carinho dos brothers. "Parabéns pela festa, você merece muito", disse Matteus. A vendedora aproveita para agradecer a presença deles, citando que foram os únicos que ficaram até o fim.

"Estava linda, não é?", questiona Matteus.. "Maravilhosa. Linda é pouco, estava exuberante", dispara a bailarina. "Não dá para explicar", comenta Beatriz. Os brothers agradecem ela pela festa, e Davi pergunta: "Gostou?". "Obrigada por compartilhar esse momento com a gente", diz o gaúcho. "Eu que agradeço, vocês foram os únicos que ficaram comigo até o final", diz a Líder.

Os brothers continuaram elogiando a festa, e Alegrete fez um pedido: "Não deixa as coisas tomarem conta, principalmente os pensamentos negativos das pessoas". "Nossa, eu vendo as barracas montadas, principalmente a minha. Aquela que a gente montou por último, é a que eu realmente ia para rua", explica a sister. Ela explica que sente medo de algumas coisas e o gaúcho diz: "Faz parte. O medo nos prepara. Se vai muito confiante para as coisas, tu pode cair um tombo".