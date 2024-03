BBB 24: festa 'Camelando' traz trajetória profissional da Líder e emociona Beatriz

A camelô Beatriz coçou a sua Festa do Líder com a música “Tá Escrito”, de Xande de Pilares, nesta quarta-feira (28), no Big Brother Brasil 24. Com uma roupa preta brilhosa, ela cantou toda letra da canção agarrada em uma barraca de feira, além de chorar bastante.

Inclusive, a festa toda tinha essa temática, e foi nominada como "Camelando". Com diversas barracas montada no quintal do reality, elas traziam produtos variados, incluindo morangos, que foi o emoji escolhido para representar a sister no programa, já que ela vendeu o produto também.

Empolgadíssima, ela gritou: “É o Brasil do Brasil”.

A segunda música a tocar na festa foi “Camelô”, de Edson Gomes, que também foi cantada por ela. Bia fez questão de mostrar todos os produtos expostos nas barracas decorativas, além de fazer bastante foto no cenário e merchandising como ela gosta.

"Do jeito que eu vendia", diz ela.

O cardápio era composto por comidas de feiras como caldo de cana, pastel, dentre outro.