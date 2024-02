BBB 24: Beatriz é a nova líder, após decisão com Isabelle

A nova líder do BBB 24 foi decidida nesta sexta-feira (23), após uma decisão em conjunto entre Isabelle e Beatriz, as duas foram vencedoras da prova do líder, de resistência, que atravessou a madrugada de sexta.

VEJA MAIS

Após um dia inteiro sem um consenso, as duas sisters tiveram que escolher qual das duas assumiria a liderança. Isabelle acabou cedendo e Beatriz se tornou a nova líder. A manauara, por sua vez, ficou com o prêmio de mais de R$ 44 mil.

No VIP Beatriz colocou Isabelle, Alane, Matteus, Davi e Leydi Ellin.

Na Mira do Líder, Beatriz selecionou como seus alvos: Rodriguinho, Fernanda, Michel e Geovanna.