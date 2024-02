Rainha das Rainhas 2024: Mãe de Alane, do BBB 24, fala de emoção no evento

O concurso Rainha das Rainhas 2024, um dos eventos mais tradicionais do país e da região Norte, ocorre na noite desta sexta-feira (23). Dentre as tantas personalidades, coreógrafos e maquiadores que circulam pelos bastidores do RR, destaca-se a coreógrafa e professora de dança Aline Dias, mãe de Alane, do Big Brother Brasil 24. Com uma carreira de duas décadas dedicadas a montar passos deste espetáculo, Aline retorna à sede campestre da Assembleia Paraense, para mais uma edição do concurso, trazendo consigo não apenas sua experiência, mas também um espírito inovador para elevar a disputa e quem sabe colecionar mais um título. Alane conquistou em 2018 o título de Soberana do Carnaval pelo Grêmio Literário Português.

“Estou muito feliz ao estar de volta à Assembleia Paraense, um clube que tenho um carinho enorme”, compartilha Aline, refletindo sobre seus vinte anos dedicados ao concurso, onze deles, servindo a orientar as meninas que são candidatas da AP, como Fernanda Costa, que disputa este ano.

O orgulho de Aline não se limita apenas ao palco do Rainhas. Sua filha, Alane, tem conquistado um fã clube fiel na internet com sua participação no BBB 24, trazendo consigo uma conexão entre o mundo dos concursos da beleza e da dança. A coreógrafa diz se sentir feliz por perceber que Alane nutre um amor especial pelo concurso do Rainha das Rainhas. Vale ressaltar, que em uma das primeiras dinâmicas do programa, quando foi preciso que os familiares enviassem artigos que remetessem momentos especiais dos confinados, Aline mandou a faixa do concurso do RR para a filha.

“Eu fiquei muito feliz de ver como a Alane ama o concurso, já que a gente estar aqui, preciso falar o quanto ela elevou o concurso para o Brasil”, disse Aline ao relembrar a cena em que Alane fala da da importância do concurso para a sua vida.

Uma Rainha das Rainhas no BBB 24

A participação de Alane no BBB 24 não passou despercebida pela mãe orgulhosa. Aline elogia sua filha e suas escolhas dentro do jogo, destacando a importância de valores como integridade e amizade: "As pessoas que são do bem, que têm princípios, as coisas certas acabam se aproximando. É igual na vida real”, declarou.

Aline também observa com admiração a repercussão natural que a participação de Alane está tendo entre os fãs, reconhecendo o impacto genuíno que sua filha está tendo dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil: "Eu fico super feliz em ser homenageada, quando eu vejo que foi um passo que funcionou e deu certo, que as pessoas se identificaram, que viralizou na internet".

