Rainha das Rainhas 2024: veja a ordem dos desfiles das candidatas

A grande noite da 76° edição do concurso “Rainha das Rainhas” está começando, nesta sexta-feira (23), na Assembléia Paraense. O sorteio foi realizado e definiu a ordem de entrada das 13 candidatas no palco para realizar as apresentações do evento, que vale o título de Rainha do Carnaval 2024.

Às 20h40, na presença dos representantes dos 13 clubes que foram chamados para estar no palco acompanhando o sorteio, foi definida a ordem de entrada das candidatas. Rose Maiorana esteve à frente desta etapa, que é uma das mais importantes no evento. Pelo sorteio, as apresentações da noite serão:

01 - Tuna Luso

Ingrid Kácia, candidata da Tuna Luso Brasileira, será a primeira a entrar na passarela. A estudante de Educação Física, de 22 anos, pratica dança e faz parte do ramo artístico e cultural há mais de 15 anos.

02 - Pará Clube

Nesta edição do Rainha das Rainhas, o Pará Clube traz como representante Evelyn Moreira, estudante de Medicina e entusiasta da literatura brasileira e internacional. A candidata de 18 anos adora dançar e costuma praticar exercícios e esportes ao ar livre.

03 - Clube dos Advogados

Lídia Negrão é a candidata que vai representar o Clube dos Advogados na 76ª edição do Rainha. Com 23 anos, a representante está no 5º ano do curso de medicina e pretende se especializar em otorrinolaringologia.

04 - Assembleia Paraense

Fernanda Costa, de 21 anos, é a quarta candidata a desfilar na noite. Recém formada em odontologia, ela estuda teatro desde os 10 anos e é atriz formada pela escola de atores Wolf Maya de São Paulo.

05 - Paysandu

A quinta candidata a entrar na passarela é Taís Malato, representante do Paysandu no Rainha das Rainhas 2024. Com 20 anos, a representante do clube azul celeste tem entre suas atividades preferidas a dança, a leitura e a prática de esportes.

06 - Tênis Clube

A modelo Ana Maria Marques, de 22 anos, é a sexta candidata a entrar na passarela, representando o Tênis Clube. A candidata estuda Serviço Social e é voluntária em projetos sociais, além de integrante do coletivo Mulheres Negras Marajoaras e do Marajó (MUNEMAMA), na cidade onde nasceu.

07 - Gremio Literário Portugues

Ana Karina Rodrigues, professora de dança, é a sétima candidata a desfilar, representando o Grêmio Literário e Recreativo Português no Rainha das Rainhas 2024. A representante do clube tem 29 anos, é especialista em psicomotricidade e atua, há 12 anos, como professora do método Royal Academy of Dance.

08 - Bancrévea

Vitorya Lima é a oitva candidata a se apresentar, representando o clube Bancrévea, no Rainha das Rainhas 2024. A modelo tem 20 anos e é formada no curso Técnico em Enfermagem. A representante do Bancrévea já participou de outros concursos que envolvem beleza e dança.

09 - Clube de Engenharia

O Clube de Engenharia leva ao palco do Rainha das Rainhas deste ano a estudante de nutrição Heloysa Rodrigues, que será a nona a se apresentar.

10 - Guará Acqua Park

A décima representante a se apresentar é a estudante de psicologia Giselly Geise, de 23 anos, é a candidata do Guará Park para a 76ª edição do Rainha das Rainhas. Gisele é formada em marketing e atualmente estuda psicologia.

11 - Cassazum

Direto de Portel, no Marajó, Natália Leão é a décima primeira candidata a desfilar, representando o clube Cassazum no Rainha das Rainhas 2024. A candidata tem 27 anos, é licenciada em Educação Especial e seus hobbies são a própria profissão e exercer atividades envolvendo cultura e projetos sociais.

12 - Clube do Remo

Representando o Clube do Remo, Gabrielle Costa é a décima segunda a desfilar no Rainha das Rainhas 2024. A candidata do clube azulino tem 27 anos, é empresária e apaixonada por moda,

13 - Casota

A candidata que irá encerrar os desfiles no Rainha das Rainhas 2024 é Leticia Moraes, representante do Casota. A modelo conquistou o título de Miss Mercosul em 2017. Seus hobbies favoritos são dançar, cantar e modelar.