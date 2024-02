Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Grêmio Português

Representando o Grêmio Literário e Recreativo Português, com 29 anos, a professora de artes cênicas e bacharel em Educação Física, Ana Karina Rodrigues, chegou ao palco do Rainha das Rainhas 2024 com a fantasia “Marajó, o ventre místico da Terra”, uma homenagem ao maior arquipélago fluviomarítimo do planeta.

Na fantasia, é possível ver toda a exuberância da cultura marajoara através de suas danças, cerâmicas, crenças e culto as divindades, a fauna e flora.

A cabeça é um rico diadema fazendo alusão às correntes marinhas. No corpo, duas peças fazem referência à riqueza mineral e natural, valorizando a beleza e a força da mulher marajoara. Já o resplendor mostra o girador, figura mitológica que criou as 7 cidades submersas do mundo místico. No alto, a fonte de energia espiritual que vem das águas e emana para todo o continente. O estilista é Carlos Amilcar, os coreógrafos Wendell Campos e Marcelo Riva. A maquiagem é assinada por Júnior Fiel.

Emoção antes de entrar no palco

O estilista Amílcar rezando junto com a candidata do Grêmio para a proteção, enquanto a torcida grita “Grêmio” para dar força antes da apresentação.

O estilista e sua Rainha (Amanda Martins/O Liberal)