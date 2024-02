Rainha das Rainhas 2024: saiba tudo sobre a apresentação da candidata do Casota

A candidata do Casota ao Rainha das Rainhas 2024, Letícia Moraes, tem 26 anos, gosta de dançar, cantar e ser modelo. No currículo, ela tem o título de Miss Mercosul 2017. Ela entra no palco com a fantasia: “Isso é Calypso, o voo de uma estrela!”, que homenageia a cantora paraense Joelma, ícone do Estado e uma das maiores artistas do Brasil.

Performática, representa Joelma ao cantar suas raízes, fez do Calypso um ritmo conhecido dentro e fora do país.

Como é e o que tem na fantasia da candidata do Casota

O corpo da fantasia é inspirado nos figurinos usados pela cantora em apresentações e shows. O resplendor traz referências cantadas em suas canções, de sua origem amazônica à mega estrutura pelos palcos do Brasil. A criação é de Ewandro Cravo e André Ramos, com coreografia de Odivan Duarte e maquiagem de André Ramos.