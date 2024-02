Rainha das Rainhas 2024: Natália Leão, representante da Cassazum, participa de live; vídeo

No último dia de Maratona Rainhas 2024, quatro candidatas participam, da rodada de lives nesta quinta-feira (15). A segundo a participar do bate papo ao vivo foi Natália Leão, representante da Cassazum. Em entrevista às redes sociais do Grupo Liberal, ela falou sobre a sua trajetória e a rotina de uma candidata ao Rainha das Rainhas, o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do País.

Nesta quinta-feira (15), mais concorrentes vão revelar suas expectativas e contar como está sendo a preparação para o grande dia em lives individuais com duração de 15 minutos cada.

Natália Leão, tem 27 anos, nasceu no município de Portel, no Marajó. Ela já tinha sido convidada para participar do RR em outra oportunidade, mas declinou porque estava envolvida em outro concurso. A professora de Educação Especial, tirou acontecimento da sua vida, a força para mostrar a sua beleza.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2024: Princesas de 2023 falam dos frutos colhidos após o concurso]]

“Para mim o RR vai muito além do conceito de beleza, da mais bonita, mais bela ou glamurosa. Claro, que tem todos esses artifícios pedidos, mas minha questão é pessoal. Quando eu tinha três anos sofri um acidente grave, uma queimadura de terceiro grau, que deixou muitos hematomas no meu corpo. Eu ficava triste, esmorecida. E eu resolvi chutar o balde e falei: ‘parou’! Comecei a entrar em concursos, pagar passarelas para treinar, melhorar a minha oratória e estudar para saber o que é preciso para ganhar realmente, e fui em frente. Hoje estar aqui vai para muito além de um sonho, é um objetivo: eu posso, consigo, quero e vou ganhar! Porque é isso que a gente consegue com o tempo ao fazer uma autoanálise da vida, a gente percebe que as coisas precisam ser mudadas. A gente tem que passar pelo processo, amadurecer e vencer”, conta Natália.

A candidata dança no grupo de Expressões Folclóricas Assurinis, é voluntária no Projeto social Praia Acessível Arucara e atua em outros projetos em seu município. Além disso, é poetiza, trabalha em um livro há dois anos.

“Muitas pessoas não entendem a importância de cada detalhe que vai ser apresentado no palco. O brinco, a cabeça, o corpo, a fantasia... às vezes a gente pontua em um detalhe pequeno. Então, essa preparação que eu viso para mim e tomo cuidado, de combinar, do meu tema fazer sentido com aquilo que eu quero passar”, explicou a candidata

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.

Rainha das Rainhas

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Em 2024, 13 candidatas vão disputar o maior título do Carnaval Paraense, com transmissão exclusiva do portal Oliberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

Live RR

As lives são realizadas no perfil do @rainhas_2024 e @oliberal no Instagram e teve o número de candidatas variando por dia.

A ordem das lives foi definida por meio de sorteio, com ciência das 13 concorrentes. São 15 minutos para o bate-papo, caso ocorra atraso para o início, a tolerância é de 10 minutos. Com horários definidos entre 18h e 21h.