Candidatas ao Rainha das Rainhas 2024 visitam concessionária e conhecem prêmio do concurso

Nesta quinta-feira, 15, as representantes dos clubes concorrentes ao título de Rainha das Rainhas 2024 cumpriram mais um importante compromisso oficial de suas agendas. Durante o período da tarde, as candidatas visitaram a concessionária Revemar Peugeot, localizada no bairro do Umarizal, em Belém, onde tiveram a oportunidade de conhecer de perto o veículo ofertado, o modelo C3 da Citroën, um dos prêmios mais almejado pelas participantes deste ano.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2024: Princesas de 2023 falam dos frutos colhidos após o concurso]]

A visita à Revemar, uma parceira do Grupo Liberal no concurso, proporcionou às candidatas um momento de interação com o carro que será entregue à vencedora do Rainhas. A presença das representantes dos clubes na concessionária gerou grande expectativas e novos planos entre as presentes, demonstrando o entusiasmo e determinação de cada uma delas na disputa pelo título de soberana do Carnaval de 2024.

Patrícia Melo, integrante da coordenação do concurso, expressou sua ansiedade em relação à proximidade do grande dia. “Estamos muito ansiosos, faltam apenas nove dias para o concurso Rainha das Rainhas 2024. Hoje nós viemos à loja Revemar, onde as candidatas puderam conhecer o carro, que será o prêmio da Rainha das Rainhas deste ano, assim como a faculdade Fibra que está presenteando e irá patrocinar com a bolsa integral. E, para as Princesas, uma bolsa parcial”, afirmou.

Em conversa com o Grupo Liberal, as candidatas compartilharam suas expectativas e emoções em relação ao concurso e aos prêmios oferecidos. Ana Karina Rodrigues, representante do Grêmio Literário e Recreativa Português, destacou a importância da faculdade, enquanto expressava o desejo de conquistar o tão sonhado carro.

“A faculdade é essencial, e o carro é a realização de um sonho, eu ainda não tenho o meu próprio. Vencer o concurso é realizar esse sonho, vai ser maravilhoso”, declarou a candidata.

Ingrid Kácia, da Tuna Luso Brasileira, enfatizou a determinação necessário para se tornar Rainha das Rainhas. “Ela precisa ter muita determinação, muita força, muita coragem e, o principal, ter o sonho de ser a vencedora”, complementou.

Vitorya Lima, representante do Bancrévea, compartilhou suas expectativas para o dia do concurso e sua perspectiva sobre a conquista do prêmio. "No dia do concurso, vocês podem esperar de mim muita alegria e muita dança. O carro eu vou ganhar aqui, se Deus quiser, e a habilitação estou pretendendo tirar logo”, disse determinada.

Evelyn Moreira, do Pará Clube, ressaltou a importância de enfrentar os desafios da agenda intensa do concurso. Para ela, a premiação do concurso vai além dos bens materiais. “Tem a satisfação de ver que estou cada vez mais próxima de alcançar o meu objetivo”, acrescentou emocionada.

A visita à Revemar, uma parceira do Grupo Liberal no concurso, proporcionou às candidatas um momento de interação com o carro que será entregue à vencedora do Rainhas (Thiago Gomes / O Liberal)

Ana Maria Marques, representante do Tênis Clube, destacou o caráter desafiador e gratificante da jornada que envolve o concurso. Vinda do Marajó para a capital, Ana Maria disse estar enfrentando desafios para conciliar ensaios e agenda enquanto se prepara para competir pela coroa. “Mas sei que tudo isso faz parte, é gratificante poder viver tudo isso”, afirmou a candidata.

Tais Malato, do Paysandu, revelou seus planos de inovação e surpresas para conquistar tanto os membros da Assembleia Paraense, onde acontecerá o concurso de fantasia e beleza, quanto os jurados do concurso.

“É difícil, mas a gente tenta estar bem apresentável sempre, é vida de rainha, tem que ter maquiagem, roupa, postura de rainha”, disse Malato sobre a sua preparação.

Lídia Negrão, representante do Clube dos Advogados, compartilhou os desafios físicos e mentais que enfrenta durante o processo de preparação, inspirada pelo sucesso de outras participantes anteriores, como Alane Dias.

“Você tem que fazer uma boa dieta, fazer musculação, tem que estar preparada para carregar a sua fantasia de forma que pareça sutil que uma forma que não pareça tão pesada”, acrescentou Lídia.

Fernanda Costa, da Assembleia Paraense, expressou sua gratidão por cada etapa do processo, enfatizando que sua participação no Rainha das Rainhas vai além do dia do evento. “Estou feliz por participar de cada passo”, afirmou.

Giselly Geise, representante do Guará Park, está animada com a proximidade do concurso, vendo-o como uma oportunidade de alcançar sua primeira conquista pessoal com a possibilidade de ganhar um carro: “A nossa vida depois que você entra no concurso, nada é como antes, sei que muita coisa está por vir.

Natália Leão, do Cassazum, destacou a intensidade e o comprometimento exigidos durante os preparativos, prometendo uma apresentação que refletirá sua determinação e personalidade forte.

Gabrielle Costa, do Clube do Remo, expressou sua empolgação e nervosismo antes do evento, ressaltando a importância de participar, independentemente do resultado. “O coração está a flor da pele”, declarou a jovem.

Heloysa Rodrigues, do Clube de Engenharia, enfatizou o aspecto transformador e as oportunidades proporcionadas pelo concurso, especialmente em termos de visibilidade. Com o concurso, ela pretende trabalhar ainda mais sua imagem.

A Rainha das Rainhas 2023, Monã Vianna, refletiu sobre a importância do prêmio do carro, destacando a felicidade que experimentou ao receber o prêmio no ano anterior. “O carro é um dos prêmios mais esperado pelas pessoas. A próxima candidata que vai receber esse carro zero quilômetro também fará bom uso”, declarou.

Próximos compromissos

As candidatas possuem uma agenda cheia de compromissos que inclui visita na Cia. Cabanos, na Fibra e na sede do jornal O Liberal.

Toda a programação será informada pelos meios digitais do Grupo Liberal.

A 76ª edição do Rainhas das Rainhas acontecerá no dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede da Assembleia Paraense. Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Brancrevéa, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português.

A transmissão será 100% digital, exclusiva do portal OLiberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com.

O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.

Conheça as candidatas: